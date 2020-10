Eugênio perde a paciência e reduz Ruy a nada; saiba como · .

Eugênio (Dan Stulbach) dará um puxão de orelha em Ruy (Fiuk) em A Força do Querer. Depois de ter descoberto que o filho manteve um caso com Ritinha (Isis Valverde) perto de subir ao altar com Cibele (Bruna Linzmeyer), o advogado da novela das nove exigirá que o playboy peça desculpa pessoalmente à noiva e tenha uma atitude honrada –coisa que o personagem de Fiuk não mostrou em muitos capítulos da trama de Gloria Perez.

O marido de Joyce (Maria Fernanda Cândido) mandará a real para o marmanjo nas cenas exibidas na próxima segunda (12). Ele chamará o irmão de Ivana (Carol Duarte) para conversar depois de Cibele “desfilar” com Ritinha no apartamento da família.

“Pai, o que é que eu podia fazer? Empurrar a menina do barco? Largar lá pra ela levar o tiro?”, dirá o amigo de Amaro (Pedro Nercessian), se lembrando de quando foi obrigado a trazer Ritinha para o Rio do Janeiro por medo de que Zeca (Marco Pigossi) pudesse matá-la.

Frustrado com a mentira, o irmão de Eurico (Humberto Martins) será enfático: “Procurasse seu pai! Contasse tudo! Eu teria achado uma maneira bem melhor de resolver isso!”, gritará o personagem de Dan Stulbach.

O playboy continuará fazendo corpo mole e alegará que não sabia o que fazer com a filha de Edinalva (Zezé Polessa). Mas o pai de Ivana não acreditará na desculpa: “Essa menina não tinha que ter vindo aqui pro Rio nem por um dia! Resolvesse esse assunto em Parazinho mesmo”, esbravejará.

Ruy tentará emendar um pedido de desculpa, mas será cortado pelo veterano. Eugênio exigirá que o rapaz peça perdão à noiva traída: “E não se faz isso por telefone, por email, nem por mensagem de celular, não! É cara a cara, olho no olho!”, gritará o homem, com ódio.

Com medo da reação alterada do pai, o primo de Simone (Juliana Paiva) se comprometará a se retratar o mais rápido possível com a filha de Dantas (Edson Celulari). “Talvez você não tivesse mesmo a maturidade necessária pra ocupar o cargo que ocupou!”, refletirá o personagem de Dan Stulbach, decepcionado, sobre Ruy suceder seu posto na C.Garcia.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

