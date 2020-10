Eugênio perde paciência, humilha Edinalva e ‘corta’ suas asas · .

Eugênio (Dan Stulbach) finalmente dará um basta aos pedidos excêntricos de Edinalva (Zezé Polessa) em A Força do Querer. Após Ritinha (Isis Valverde) se casar com Ruy (Fiuk) na novela das nove, a veterana começará a exigir alguns luxos ao sogro da filha. Bravo, o advogado fará questão de “cortar” as asas da nortista.

A lista dos pedidos da personagem de Zezé Polessa vai longe. A mãe de Ritinha pedirá que a família do playboy arque com os custos do casamento da filha com Zeca (Marco Pigossi). Ela alegará que a cerimônia foi interrompida por Ruy. Esperta, ela também exigirá ser ressarcida por ter gastado com passagem para procurar pela herdeira fujona no Rio de Janeiro.

De início, Eugênio se compadecerá com a origem humilde da mulher e se prontificará a pagar tais despesas. No entanto, nas cenas previstas para irem ao ar na próxima terça (20), os ventos irão mudar para o lado dela.

Cheia de marra, Edinalva irá com Abel (Tonico Pereira) ao escritório do marido de Joyce (Maria Fernanda Cândida). A personagem dirá que passou por lá para saber mais detalhes sobre a gestação de Ritinha, mas logo a hóspede de Cândida (Gisele Fróes) mostrará mais um pouco das suas intenções.

“Seu Abel está me ajudando a escolher o automóvel”, avisará a dona de casa, animada com a compra do veículo. Sem graça, o pai de Zeca responderá que só a ajudou a escolher a marca do carro. A sogra de Ruy ainda reforçará que mandará pintar a lataria porque não gostou das opções oferecidas pela loja.

O papo deixará Eugênio louco de ódio. “Dona Edinalva, a senhora tá doida? Perdeu o juízo? Ou teve juízo alguma vez na sua vida? Porque não tem carro, não tem casa. Tem mesada e chega! Chega!”, reforçará o advogado, deixando bem claro que não será extorquido.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

