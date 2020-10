Euphoria: HBO exibirá dois episódios especiais da série

Os fãs de Euphoria poderão matar um pouco da saudade de Zendaya enquanto a HBO não lança a 2ª temporada da série. A própria atriz anunciou em seu perfil no Instagram que Euphoria ganhará dois episódios especiais na HBO, com o primeiro estreando ainda este ano, em 6 de dezembro.

De acordo com as informações divulgadas, o primeiro dos capítulos acompanhará a personagem Rue Bennet (Zendaya) celebrando o Natal. Colman Domingo, que interpreta o personagem Ali na série, coestrelará o especial intitulado “Trouble Don’t Last Always”, que foi escrito e dirigido por Sam Levinson.

(HBO/Reprodução)Fonte: IMDb

Os detalhes do segundo especial, incluindo o título e a data de exibição, ainda não foram divulgados pela HBO.

Os episódios extras serão exibidos na HBO e, posteriormente, também estarão disponíveis no serviço de streaming HBO Max.

Zendaya recebeu o prêmio de Melhor Atriz em Série Dramática no Emmy 2020 por sua performance na série.

Euphoria é uma série de TV norte-americana transmitida originalmente pela HBO. A história acompanha um grupo de estudantes do ensino médio enquanto eles navegam no amor e nas amizades em um mundo de drogas, sexo, trauma e mídias sociais.

A série é uma adaptação da série original israelense.

No Brasil, a série também é transmitida pela HBO e pelo streaming HBO GO.

No elenco estão Zendaya (Homem-Aranha: De Volta ao Lar), Hunter Schafer, Sydney Sweeney (The Handmaid’s Tale), Jacob Elordi (A Barraca do Beijo), Barbie Ferreira, Maude Apatow (Bem-vindo aos 40), Storm Reid (Olhos que Condenam), Eric Dane (Grey’s Anatomy), Angus Cloud, Algee Smith, Alexa Demie, Austin Abrams (Cidades de Papel) e Nika Williams.

Euphoria já foi renovada para a 2ª temporada, que começará sua produção somente em 2021.