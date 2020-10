Eurofarma abre vagas de EMPREGO em diversos cargos pelo país

A empresa oferece diversas oportunidades destinadas a diferentes áreas de atuação.

O programa de estágio é destinado às áreas de assuntos regulatórios, relacionamento com o cliente, controle de qualidade, engenharia e manutenção, inovação e lean seis sigma. A empresa afirma que, durante o programa, os estagiários terão oportunidade de desenvolver habilidades e conhecimentos.

O Grupo Eurofarma é uma empresa de saúde, concentrada em oferecer produtos e serviços para melhorar a vida das pessoas com qualidade, inovação e preço justo nas áreas de Prescrição Médica, Isentos de Prescrição, Genéricos, Hospitalar, Oncologia e Veterinária. Só no Brasil, a companhia oferece 287 produtos em 622 apresentações, atende 30 especialidades médicas e cobre 101 classes terapêuticas, que representam 89% das vendas do varejo farmacêutico.

Confira abaixo alguns cargos disponíveis:

Cargos Eurofarma 2020

Analista Bioquímico

Analista de Bioequivalência

Analista de Desenvolvimento Analítico

Enfermeiro

Farmacotécnico

Gerente de Marketing

Gerente de Assuntos Regulatórios

Supervisor de Assuntos Regulatórios

Gerente Médico

Coordenador de Negócios

Analista de Documentação

Técnico Laboratório

Vagas de Estágio

As vagas de estágio são nas seguintes áreas:

Produção

Garantia de Qualidade

Inteligência de Operações

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes e se candidatar através do site oficial da Eurofarma.