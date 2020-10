Everaldo e Marllon falam da emoção após vitória heroica do Corinthians

A vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, na Arena da Baixada, foi de muita superação, não só por jogar cerca de 20 minutos com um jogador a menos, mas também pela situação em que o clube se encontrava na tabela do Brasileirão-2020. Os três pontos significaram a saída da zona de rebaixamento e foram muito importantes também para atletas como Everaldo e Marllon, que acabaram sendo protagonistas na partida e não esconderam a emoção.

Em entrevista para a Corinthians TV, divulgada no vídeo de bastidores da vitória da última quarta-feira, a dupla falou da importância do resultado. Segundo eles, o grupo conseguiu reagir, tem se esforçado no dia a dia para buscar evolução e merecia sair de campo com o tão esperado triunfo em Curitiba.

Everaldo, autor do gol da vitória aos 49 minutos do segundo tempo, não escondeu a emoção de ter sido o responsável por trazer esse alívio para o elenco e agradeceu a todos que de alguma forma estiveram ao seu lado.

– Agradecer a Deus, minha família que sempre esteve comigo, todos os meus amigos que sempre estiveram comigo, e a rapaziada que sempre trabalhou, a gente sabe da luta, do esforço, sabe tudo o que nós passamos aqui, o grupo não merecia estar do jeito que está, porque trabalha para caramba, então só glorificar o nome de Deus mesmo – declarou o atacante.

Já Marllon fez sua reestreia com a camisa do Timão, uma vez que até a última semana estava emprestado ao Cruzeiro e teve seu retorno imediato solicitado pelo clube por conta da grave lesão de Danilo Avelar, que só voltará a jogar no meio de 2021. Na última quarta-feira, após a expulsão de Bruno Méndez, ele precisou entrar em campo para reorganizar a desfalcada zaga alvinegra.

– Muito feliz de voltar, vestir a camisa do Corinthians, momento muito importante para mim, fico feliz pela coletividade, pela nossa reação no jogo de hoje, com menos um então… É parabenizar a todos e seguir em frente.

O zagueiro deverá ser titular no confronto com o Flamengo, no próximo domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão-2020. Já Everaldo brigará por uma vaga no setor ofensivo do time de Vagner Mancini. Com 18 pontos, o Timão está na 14ª posição na tabela de classificação.