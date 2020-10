Everaldo ‘renasce’ no Corinthians após virar alvo de dois clubes da Série A e ficar fora até do banco

Uma semana após ficar fora até do banco de reservas no empate em 1 a 1 contra o Santos, Everaldo renasceu no Corinthians. Foi do camisa 37 o gol da vitória do time sobre o Athletico-PR por 1 a 0 na última quarta-feira (14), na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Com o gol salvador aos 49 minutos do segundo tempo, o atacante ajudou o time sair da zona de rebaixamento, na partida que marcou a estreia de Vagner Mancini à frente da equipe alvinegra. Everaldo voltou a entrar em campo pelo Corinthians após jogos sem sequer ficar entre os nomes relacionados de Coelho, que comandava o Timão interinamente. O atleta não atuava desde o dia 23, na derrota para o Sport, na Ilha do Retiro.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

Decisivo em Curitiba, Everaldo pode ganhar vida nova no Parque São Jorge. Há uma semana, no entanto, o futuro indicava ser outro. Segundo apurou a reportagem do ESPN.com.br, o jogador vinha recebendo sondagens. Recentemente, duas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro procuraram o staff do atacante em busca de informações. Os nomes estão sendo mantidos em sigilo.

Ainda segundo apuração da equipe de jornalismo da ESPN Brasil, o atacante foi alvo do Botafogo, que se assustou com o salário do atleta no clube paulista. As conversas, por isso, não evoluíram.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Constantemente utilizado por Tiago Nunes nas disputas da Conmebol Libertadores e do Campeonato Paulista, Everaldo já vinha recebendo poucas oportunidades em partidas do Brasileiro, tanto pelo antigo treinador, quanto por Dyego Coelho, que comandava a equipe interinamente.

Ainda de acordo com a apuração da reportagem do ESPN.com.br, as sondagens em busca de informações sobre o camisa 37 não evoluíram, e agora a tendência é de que o atacante siga como opção ofensiva a Vagner Mancini.





Anunciado como reforço do Corinthians em maio de 2019, Everaldo disputou apenas 25 partidas pelo clube, sendo que 16 delas foram em 2010, com três gols marcados. O contrato do atleta com o Timão vai até junho de 2023.