Everton não vence Liverpool desde 2010, quando Arteta era ‘artilheiro’, Ancelotti campeão e Salah promessa

Everton e Liverpool se encontram neste final de semana em um dos clássicos mais esperados dos últimos anos – e com transmissão AO VIVO e EXCLUSIVA da ESPN Brasil e do ESPN App. Com as duas equipes convivendo na parte de cima da tabela no início da atual temporada da Premier League, o duelo deste sábado (17 de outubro) tem um ar especial o rondando. Além disso, é uma chance real de os Toffees quebrarem a marca de dez anos sem vencer seus maiores rivais.

Foi no dia 17 de outubro de 2010, em partida válida pela 8° rodada da Premier League 2010/11, que o Everton venceu por 2 a 0 o Liverpool. E muito mudou nestas duas equipes neste longo espaço de tempo. A começar pelo autor do segundo gol dos donos da casa. Então camisa 10 da equipe Mikel Arteta, hoje treinador do Arsenal, fechou o marcador.

O autor do primeiro gol foi Tim Cahill, australiano que marcou época pela equipe inglesa. O atacante pendurou as chuteiras em abril de 2019, depois de curta passagem pelo futebol indiano.

No lado dos Reds, a esperança de gols era Fernando ‘El Niño’ Torres, que ainda vivia uma lua de mel com a torcida antes de, pouco mais de três meses depois, se mudar para o Chelsea.

No banco de reservas das duas equipes estavam dois nomes que fariam movimentos ousados nos anos seguintes. No Everton estava David Moyes, que iria para o Manchester United em julho de 2013 para o lugar de Alex Ferguson, mas que fracassaria e seria demitido menos de um ano depois. O escocês está, hoje, no West Ham.

Pelo Liverpool, Roy Hodgson, hoje no Crystal Palace, era o comandante. Demitido em janeiro seguinte àquela partida, o experiente treinador inglês assumiria a seleção nacional em maio de 2012, no lugar de Fabio Capello, onde ficaria até 2016, tendo trabalhado em duas Eurocopas e na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Hoje, os treinadores das equipes são Carlo Ancelotti, do lado azul, e Jürgen Klopp, pelos vermelhos. Em outubro de 2010, o italiano estava na Inglaterra, mas comandando o Chelsea. O comandante era, inclusive, atual campeão nacional naquela temporada. O alemão, por sua vez, estava no início de sua carreira e, naquela temporada, conquistaria seu primeiro título de Bundesliga com o Borussia Dortmund.

Quem também estava no início da carreira em 2010 eram dois destaques das duas equipes. Contratado no início desta temporada, James Rodríguez tinha chegado ao Porto naquele ano. O clube português desembolsou 7,35 milhões de euros para tirar o colombiano do Banfield, da Argentina.

Mohamed Salah, por sua vez, ainda não estava no futebol europeu. Pelo contrário. Em 2010, o hoje ‘Egyptian King’ havia sido promovido para o time profissional do Mokawloou, do Egito.

Ao final da temporada 2010/11, o Liverpool acabou na sexta colocação, quatro pontos a frente do Everton, sétimo. No atual ano, após quatro jogos, os Toffees lideram o torneio, com 12 pontos, enquanto, com nove, os Reds ficam na quinta posição.

O Merseyside Derby abre a quinta rodada da Premier League neste sábado, às 8h30, com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App.