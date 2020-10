Everton Ribeiro cita versatilidade para ajudar a Seleção Brasileira

Everton Ribeiro é um dos melhores jogadores do Brasil no momento e fez por valer a sua convocação para a Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva, o meio campista disse o que Tite espera dele com a amarelinha e o porque dele ser o substituto de Neymar quando o camisa 10 sentiu dores na lombar no treino.

– Fiquei muito feliz de estar retornando e entrando logo no primeiro jogo, isso é fruto de muito trabalho. O Tite conversou comigo antes do jogo, tinha a possibilidade de entrar no lugar do Neymar. Mas tem a opção de jogar em outras posições, ele conversou comigo, tenho essa facilidade de jogar em mais de uma função ali na frente – disse o meia.

Everton também transpareceu sobre o que Tite quer que ele faça em campo:

– Eu conversei com o Tite, o que ele quer é que eu seja um armador, como no Flamengo. Devo jogar mais por dentro. Não sei se posso falar muito aqui porque tem técnico que não gosta que a gente fale muito de tática. Mas ele quer que eu clareie as jogadas.

O meia, que atuou em parte do segundo tempo contra a Bolívia, deverá começar no banco novamente, sendo uma peça para Tite alterar o ritmo do jogo dependendo de como a situação estiver.

A Seleção Brasileira entra em campo novamente na terça-feira(13) diante do Peru, em Lima, às 21h00 (de Brasília), pela segunda rodada das Eliminatórias.