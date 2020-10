Everton Ribeiro deixa campo com dores no joelho e será reavaliado

Após o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo informou que o meia Everton Ribeiro sentiu dores no joelho esquerdo e será reavaliado pelo departamento médico nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu.

O atleta, que esteve recentemente com a seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas, pediu substituição já nos minutos finais da partida, no Maracanã, e foi substituído por Gerson.

O plano do técnico Domènec Torrent, aliás, era não usar Gerson nesta quinta, já que ele havia atuado na terça-feira, contra o Goiás, também pelo Brasileirão.

No entanto, como Everton Ribeiro não conseguiu seguir em campo, o “Coringa” acabou sendo utilizado e atuou por cerca de 10 minutos.

Mesmo cansado, Gerson entrou bem e quase virou a partida em um forte chute a gol, defendido pelo goleiro Cleiton.

Everton Ribeiro durante jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino Getty Images

Vale lembrar que o Fla já não contou com o também meia Arrascaeta nesta quinta porque o atleta sofreu lesão muscular durante partida da seleção do Uruguai, pelas eliminatórias.

Com o resultado desta quinta, a equipe carioca, vai a 31 pontos e despediça a chance de assumir a liderança, já que poderia ter passado o Atlético-MG (também com 31 pontos) se tivesse vencido.

O Rubro-Negro volta a campo neste domingo, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília).