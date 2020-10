Éverton Ribeiro vê Flamengo direto da seleção e revela papo tático que teve com Tite e ‘Jesus não gostava muito’

Éverton Ribeiro saiu do treino da seleção brasileira neste sábado (10) direto para o celular para assistir a vitória do Flamengo sobre o Vasco. Na próxima terça-feira (13), terá mais dificuldades para isso, já que seu clube entrará em campo no mesmo dia do time de Tite.

O lado rubro-negro, porém, é secundário no foco do meia servindo à seleção. Ele está pronto para ajudar a equipe verde e amarela e já sabe exatamente o que o técnico quer.

“O que conversei com o professor é que ele quer que eu seja um armador, como venho fazendo no Flamengo. Vou jogar mais por dentro”, disse ele, que seria o substituto de Neymar, caso o astro do PSG não atuasse contra a Bolívia na última sexta-feira (9).

“Nem sei se posso falar aqui. Tem treinador que não gosta de falar de suas táticas. O (Jorge) Jesus não gostava muito”, brincou. “Pelo que conversei com o professor, ele quer que eu seja um armador, que possa clarear jogadas para nossa equipe. Independentemente se for na direita ou esquerda vou ser um cara que vai estar clareando as jogadas.”

Com Jesus, aliás, Éverton foi campeão da Conmebol Libertadores jogando justamente em Lima, para onde voltará na próxima terça, às 21h (horário de Brasília), na segunda rodada das eliminatórias.

Éverton Ribeiro em ação pela seleção brasileira, contra a Bolívia Flickr: Miguel Schincariol/CBF

“Voltar ao estádio onde a gente se consagrou campeão da américa é muito especial, agora com a seleção. Várias lembranças boas, poder relembrar. Vou ficar mais feliz ainda se fizermos um grande jogo, vencer e aumentar essas lembranças”, afirmou.

Também na terça, o Flamengo enfrentará o Goiás, às 18h, horas antes do compromisso pela seleção. Éverton, claro, estará na torcida, mas talvez não consiga repetir a dose do que fez no sábado, quando teve a oportunidade de celebrar a vitória contra o Vasco na concentração.

“Mais próximo assim fica mais difícil acompanhar. Tenho assistido esses últimos jogos. Ontem acabou o treino e fui direto para o celular, ver o Flamengo, acompanhar meus companheiros. Feliz com a vitória, estamos crescendo cada vez mais. Mas na seleção, é foco total. Tenho que estar bem e também preparado para quando voltar para o Flamengo.”