Evra detona atuação do United após goleada e diz que muitos do clube merecem um ‘bom tapa na cara’

Patrick Evra não escondeu a irritação ao ver o Manchester United ser goleado pelo Tottenham neste domingo (4), em Old Trafford, por 6 a 1. O resultado, mais um do “domingo maluco” na Inglaterra, deixou o agora comentarista da Sky Sports tão enfurecido que ele pediu até para não trabalhar mais em jogos da equipe.

E não só isso. No desabafo ao vivo pela emissora inglesa, Evra poupou críticas ao técnico Ole Gunnar Solskjaer, atacou a diretoria do United, falou da falta de “paixão” dos jogadores e decretou: se fosse dirigente, muitos em Old Trafford levariam um tapa na cara.

“É difícil quebrar um cara como eu, sou uma pessoa positiva. Eu não promovo violência, mas muitos meercem um bom tapa na cara agora mesmo. É o que eu faria se estivesse trabalhando no clube. É tudo sobre linguagem corporal, amor à camisa, paixão. Não vejo esses jogadores entendendo o que significa vestir essa camisa”, disse.

Evra durante jogo entre PSG e Manchester United, pela Champions League Getty Images

“Sou apaixonado, amo meu clube. Sei que é preciso ter um filtro ao falar na TV, mas aquilo foi um desastre. Eles decepcionam a torcida do United. Não ligo para o resultado, já perdi por 6 a 1, mas todo ano eu sinto a mesma coisa, por isso eu prefiro trabalhar em jogos diferentes se continuar na Sky”, afirmou.

Esta foi a pior derrota do United desde os 6 a 1 para o Manchester City, em 2011, no resultado a que Evra se refere. Foi também a maior goleada do Tottenham contra o rival de Manchester, igualando o placar de 1932.

Paralelamente ao desastre em campo, a equipe deve anunciar dois reforços nas próximas horas: o lateral-esquerdo Alex Telles, do Porto, por 15 milhões de euros (R$ 99 milhões na cotação atual) e o atacante Edinson Cavani, sem clube desde que deixou o Paris Saint-Germain, em julho.