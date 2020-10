Ex-apresentadora da Globo ‘dá plantão’ como psicóloga em duas novelas diferentes · .

Ivana (Carol Duarte), em A Força do Querer, tem algo em comum com a Santana (Vera Holtz), de Mulheres Apaixonadas. Além de papéis poderosos em folhetins do horário nobre da Globo, as duas dividem a mesma terapeuta: a atriz Ester Jablonski. Conhecida por ter apresentado o Pequenas Empresas & Grandes Negócios, a intérprete dá “plantão” como psicóloga nas duas novelas reprisadas atualmente.

No folhetim de Gloria Perez, ela é Eva, responsável por fazer a filha de Joyce (Maria Fernanda Cândido) se dar conta de que é um homem trans. Já na novela de Manoel Carlos, a especialista vive Vera e abre os olhos da professora de Geografia para seu problema com o alcoolismo.

Para a intérprete, fazer dois papéis semelhantes não significa necessariamente executar o mesmo trabalho: “Eram universos muito diferentes. Uma delas é da droga e do vício. Já com a Carol, [foi sobre a] transformação do corpo, traz outro nível de contracena”, rememora a atriz.

Além de fazer uma dobradinha com participações no horário nobre da Globo e na reprise da faixa das 23h do canal Viva, Ester tem um currículo extenso em novelas com papéis sérios. Já foi juíza em A Lei do Amor (2016) e também pôde ser vista como terapeuta em Haja Coração (2016) e I Love Paraisópolis (2015).

“Diferentemente do trabalho do teatro, na televisão o processo é mais rápido. Você tem que rapidamente responder a uma característica do personagem, e eu acabo fazendo aqueles com maior credibilidade, como juíza, diretora de escola, analista, terapeuta e professora”, elenca.

Um outro ponto que ajudou a atriz a compor personagens terapeutas vem de sua experiência pessoal. Ela se formou em Medicina com especialização em Psiquiatria e também é casada com um psicanalista.

“É óbvio que as novelas, por mais que tenham uma pretensão realista, são ficcionais. Então, a gente tem que dar uma dose de ficção, porque senão não tem graça, mas [a formação] ajuda sim a entrar no papel mais rápido e entender esse papel de escuta”, reforça Ester.

Conhecida pelas manhãs na Globo

Apesar da vasta experiência com dramaturgia, sua postura mais séria ficou conhecida por todo o Brasil como titular do Pequenas Empresas & Grandes Negócios. A atriz, que também é jornalista, comandou o programa entre 1999 e 2015. Ao total, foram 16 anos à frente da revista eletrônica sobre empreendedorismo e economia.

“Foi uma coisa com uma pegada diferente, mas de certa forma tem a ver [com o trabalho de atriz], porque [eu consigo] chegar nas pessoas. A gente faz como pode”, rememora.

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

Ana Barroso e Ester Jablonski em websérie

Mudança de ares

Com a chegada da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a rotina de Ester também mudou. A atriz estava em cartaz no Rio de Janeiro com a peça Ao Redor da Tela, que comemora o centenário da escritora Clarice Lispector (1920-1977).

Como o setor de espetáculos foi paralisado em razão da proibição de aglomerações, a obra migrou para o ambiente virtual. A peça se tornou uma websérie de nove capítulos com 15 minutos cada.

“Em televisão, estamos parados. Mas acho que a pandemia obrigou a gente a dar um salto, com essa convivência com o mundo online. Então, estamos sendo obrigados a colocar isso na prática em uma velocidade que não estávamos esperando”, finaliza.