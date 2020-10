Ex-Arsenal lembra vício em jogos e como gastou mais de R$ 3 milhões em 90 minutos em casino

Ex-atacante do Arsenal e Juventus, Nicklas Bendtner revelou em sua autobiografia que se arrepende de ter adotado um estilo de vida que destruiu a própria carreira. Aos 32 anos, o dinamarquês está sem clube e pensa até mesmo em aposentar-se.

Em um dos capítulos, ele narra como chegou ao fundo do poço com apenas 23 anos por causa do álcool e dos jogos de azar, quando já era um jogador famoso.

“Estou muito bêbado para me sentar à mesa. Esbanjei 400 mil libras em 90 minutos, dinheiro que não tenho, expus minha conta. Estou falido se minha sorte não mudar. Consigo, cambaleando, chegar ao banheiro, despejo água no rosto. Procuro um caixa eletrônico e ganho mais 30 mil libras para continuar jogando “, lembra ele.

Bendtner nunca chegou a desenvolver tudo o que prometia no começo de carreira. Ele estreou pelo time principal do Arsenal em 2005 e permaneceu no clube até 2013. Neste período, ele foi emprestado em três ocasiões, para Birmingham City, Sunderland e Juventus.

O dinamarquês deixou os Gunners em definitivo em 2014, quando se transferiu para o Wolfsburg, da Alemanha. Depois, rodou por vários clubes.

Em 2018, com apenas 30 anos, ele ficou de fora da lista da Dinamarca que jogou a Copa do Mundo de 2018.

“Me senti um merda, chorando. Queria voltar no tempo e bater com um martelo na cabeça daquele jovem. Fazê-lo entender a oportunidade que teve, que ele tem algo especial para cuidar”, lembra.

Nicklas Bendtner, durante treino do Arsenal Photo by Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Nicklas Bendtner coleciona diversas polêmicas. Ele já foi multado por mostrar a cueca para expor um patrocinador, foi detido por quebrar o maxilar de um taxista e compartilhou nas redes sociais um vídeo de sua namorada fazendo topless.