Ex-Botafogo e Palmeiras, Matheus Fernandes se recupera de lesão no Barcelona e treina com o grupo

Ainda sem estar com o grupo completo por conta da data internacional da Fifa, o Barcelona tem treinado com os jogadores que não foram convocados e ficaram à disposição do técnico Ronald Koeman. E a principal novidade nesta quarta-feira foi o volante Matheus Fernandes, ex-Botafogo e Palmeiras.

De acordo com o jornal “Marca”, o meio-campista de 22 anos está recuperado de um problema físico que o afastou das atividades com os demais companheiros nos primeiros dias de temporada e está pronto para entrar em campo, caso seja acionado pelo técnico holandês.

Contratado pelo Barcelona em janeiro, Matheus Fernandes não chegou a ser apresentado pelo clube catalão e foi emprestado diretamente ao Real Valladolid, também da Espanha. No clube que tem Ronaldo Fenômeno como um dos sócios, o brasileiro entrou em campo em três partidas.

De volta à Catalunha ao término do vínculo com o time do José Zorrilla, Matheus foi incorporado ao elenco principal do Barcelona. O atleta, inclusive, recebeu a camisa 19.