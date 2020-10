Ex-campeã, Holly Holm é vista com ligeiro favoritismo para main event contra Irene Aldana na ‘Ilha da Luta’

O combate principal do UFC on ESPN 16, que será disputado neste sábado (3), na “Ilha da Luta”, em Abu Dhabi (EAU), pode colocar a vencedora na rota do title shot no peso-galo, que tem a brasileira Amanda Nunes como campeã. Segundo o site Betboo, a ex-campeã Holly Holm é vista como favorita para ficar com a vitória sobre Irene Aldana.

Após ser nocauteada por Amanda Nunes, Holm (13-5-0) se recuperou com vitória sobre Raquel Pennington em janeiro deste ano. A lutadora, que foi campeã ao derrotar a então imbatível Ronda Rousey, quer voltar a ganhar uma oportunidade pelo título. Quem colocar 10 reais na americana, vai receber 18,30 reais, em caso de triunfo.

Com cinco vitórias nas últimas seis lutas pelo UFC, Aldana (12-5-0) vem embalada para conquistar o sonhado title shot. Quem colocar 10 reais na mexicana, vai conquistar 20 reais, se o triunfo for confirmado.

CARD COMPLETO:

UFC on ESPN 16

Ilha da luta, em Abu Dhabi (EAU)

Sábado, 3 de outubro de 2020

Card principal (23h30, horário de Brasília)

Peso-galo: Holly Holm x Irene Aldana

Peso-pesado: Yorgan de Castro x Carlos Boi

Peso-galo: Germaine de Randamie x Julianna Peña

Peso-galo: Kyler Phillips x Cameron Else

Peso-médio: Dusko Todorovic x Dequan Townsend

Card preliminar (20h30, horário de Brasília)

Peso-meio-médio: Carlos Condit x Court McGee

Peso-pena: Charles Jourdain x Joshua Culibao

Peso-médio: Jordan Williams x Nassourdine Imavov

Peso-palha: Loma Lookboonmee x Jinh Yu Frey

Peso-galo: Casey Kenney x Heili Alateng

Peso-leve: Luigi Vendramini x Jessin Ayari