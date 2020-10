Ex-companheiro de Pogba e Lingaard na base foi contratado aos 14 anos, mas se aposenta aos 27

John Cofie foi contrato pelo Manchester United em 2007, aos 14 anos, por 1 milhão de libras na época, e era tido como uma estrela para o futuro em Old Trafford.

Porém, agora com 27 anos de idade apenas, e sem passagem por clubes expressivos, o inglês nascido em Gana se aposentou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Cofie nunca entrou em campo pelos profissionais do United, tendo rodado a Europa e o mundo em times de baixo escalão. O mais recente foi o Global, nas Filipinas, antes de aposentar.

“Não foi uma decisão difícil. Não fiquei pensando nisso por anos, apenas acabou o amor pelo esporte. Eu não curtia mais. Eu curto a vida, quero acordar todos os dias e ser feliz. Chegou ao ponto que eu acordava e não tinha motivação para treinar. Não queria viver assim”, disse Cofie, ao site “Manchester Evening News”.

“Eu sou um cara honesto. Se você soubesse o que acontece nos bastidores do futebol, não tem honestidade, é cheio de mentirosos, não queria fazer parte disso. Não queria passar o resto da vida ouvindo mentiras ou sendo mentiroso”, completou.

Getty Images

Ele fez parte de uma geração de jovens de talento do United, que contava com Jesse Lingard e Paul Pogba, de quem é amigo até os dias de hoje.

“Ele (Pogba) é um cara normal, de família. Ele vai trabalhar, volta para casa e está lá com a família. Eu conheço o Paul, é um bom homem. O conheço desde os tempos em que nos encontrávamos no vestiário no United”.