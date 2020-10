Ex-Corinthians aponta conselhos de Gum no CRB e tem confiança no acesso

O CRB é uma das equipes que está visando o acesso para a primeira divisão do próximo ano, estando próxima do G4 na Série B. Um dos atletas da equipe, o volante Thiaguinho, emprestado pelo Corinthians desde julho, revelou, em entrevista ao ESPN.com.br, a confiança que o elenco possui no objetivo.

“O time está bem confiante para o acesso, a gente só pensa nisso. Acho que falta só a gente ter aquele feeling de não perder ou empatar em jogos importantes. Saber que a gente tem que pontuar, isso é muito importante na Série B”, disse.

Mas, no último mês, o time teve uma perda significativa em seu elenco. O artilheiro da Série B Léo Gamalho foi vendido e deixou o clube. Thiaguinho reforçou o impacto que a venda possui, mas ressaltou a força de seu substituto.

Gum com o troféu do Campeonato Alagoano Arquivo Pessoal/Gum

“Acho que é uma coisa que impactou bastante o nosso time. Ele era o artilheiro na Copa do Brasil, no Brasileiro. É um cara que faz muita falta. Mas nosso time trabalha muito para não ter essa dependência que todo mundo acha que tem. O substituto entrou, entrou bem, então, supriu a ausência do Léo”, analisou.

O volante ainda destacou a importância de um nome conhecido no elenco: Gum. Segundo o ex-Corinthians, o zagueiro bicampeão brasileiro com o Fluminense é um dos nomes que mais incentiva os companheiros e reafirmou seu destaque como capitão.

“O Gum é um cara que procura estar sempre perto dos mais novos. Um cara que eu procuro me espelhar bastante, uma pessoa íntegra, que dá o respeito. Um capitão de respeito. E ele nos ensina que todo dia é uma batalha que você tem que vencer. Então, eu levo o Gum como um espelho para o futebol”, ressaltou.

O volante já atuou em 12 partidas pela equipe alagoana, que é oitava colocada na Série B. Neste sábado (10 de outubro), o time visitará o Guarani pela 15° rodada.