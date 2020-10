Ex-Corinthians, Kazim assina com o Derby County e vai ser companheiro de Rooney

O atacante Kazim, de 34 anos, foi anunciado nesta quinta-feira pelo Derby County, equipe da segunda divisão do futebol inglês. O atleta chega a seu novo clube com vínculo válido até junho de 2021, quando se encerra a temporada europeia.

O jogador turco, que tem passagem no futebol brasileiro, agora será companheiro de equipe de Wayne Rooney, ex-Manchester United, que hoje é a estrela do Derby County.

Kazim apareceu no Brasil vestindo a camisa do Coritiba em 2016 e, no ano seguinte, se transferiu para o Corinthians. No Alvinegro, o atacante participou de dois títulos paulistas e um brasileiro. Apesar de ter marcado apenas quatro gols pelo Timão, o atleta entrou em sintonia com a torcida por conta de sua personalidade, recebendo o apelido de “Gringo da Favela”.

O novo reforço do Derby County tem um currículo extenso, passando por clubes da Inglaterra, Turquia, França, Grécia, Holanda, Escócia e México.