Ex-Corinthians marca dois, mas Paraguai fica no empate com o Peru pelas Eliminatórias

Pela 1ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, Paraguai e Peru empataram em 2 a 2 nesta quinta-feira. O jogo realizado Defensores del Chaco foi marcado pela grande atuação de Ángel Romero, atacante que jogou no Corinthians entre 2014 e 2018.

Todos os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Aos 6 minutos, Carrillo aproveitou a desatenção da defesa do Paraguai após uma cobrança de lateral e chutou de primeira para abrir o placar. Aos 20, Romero surgiu livre na área peruana e empatou após cruzamento de Espínola.

Quinze minutos depois de igualar o marcador, o atacante virou a partida para o Paraguai. Após cobrança de escanteio, Espínola desviou de cabeça e Romero ficou com a sobra, marcando pela segunda vez no jogo.

A vantagem paraguaia, no entanto, durou apenas quatro minutos, já que Carrillo deixou tudo igual novamente. O meia recebeu cruzamento de Trauco e cabeceou firme para deixar a partida com números finais.