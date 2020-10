Ex-corno, Alberto implanta ‘detector de Ricardão’ em Ester · .

Alberto (Igor Rickli) acabará de uma vez por todas com a sua fama de corno manso em Flor do Caribe. Com a ajuda de Yvete (Patrícia Naves), o empresário instalará um dispositivo “anti-Ricardão” para vigiar Ester (Grazi Massafera) de perto. A microcâmera denunciará os encontros da jovem com Cassiano (Henri Castelli) na novela das seis.

O herdeiro dos Albuquerque fará vista grossa para a infidelidade da mulher, mas Dionísio (Sérgio Mamberti) conseguirá causar uma crise em seu casamento. O bisavô de Samuca (Vitor Figueiredo) insinuará que o herdeiro dos Albuquerque é o único a não enxergar as “puladas de cerca” da companheira.

Prestes a pedir o divórcio, a filha de Samuel (Juca de Oliveira) também esfregará na cara do milionário que os seus plantões na ONG, na verdade, são noites que ela passa nos braços do protagonista de Henri Castelli.

Humilhado, o antagonista vivido por Igor Rickli partirá para o ataque nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 12. “Isso é tudo o que você precisa para monitorar os passos de sua querida esposa”, dirá a secretária ao lhe entregar uma filmadora que cabe na ponta dos dedos. “Você está de brincadeira, com essa coisinha minúscula?”, responderá ele, fascinado.

“Acredite se quiser, mas essa pulguinha aí é uma câmera de alta resolução com áudio acoplado”, explicará a funcionária. “E eu posso saber como você tem um dispositivo de espionagem tão sofisticado? Era só o que faltava, a minha secretária de confiança ser uma espiã da concorrência”, estranhará o pai de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel).

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Yvete (Patrícia Naves) e a sua microcâmera na trama

Espionagem industrial

Yvete lembrará que trabalhou como jornalista antes de pedir um emprego no grupo Albuquerque. “Com esse aparelhinho aí, eu obtive confissões explosivas para as minhas matérias”, explicará a ex-repórter. “Espero que para mim isso seja o contrário. Uma arma para preservar o meu casamento”, emendará o bon vivant.

“O que você quer? Acuar a Ester? Deixá-la de mãos atadas?”, perguntará a trabalhadora, cheia de curiosidade. “Se ela não riscar Cassiano até do pensamento, eu tiro as crianças dela”, disparará o crápula no folhetim de Walther Negrão.

“Com esse aparelho, você vai saber todos os passos da Ester. E se ela encontrar com o sujeito, você vai ter uma prova em alta resolução”, sugerirá Yvete. “A prova de que ela é amante de um sujeito perigoso, procurado pela polícia por tráfico de diamantes. Eu quero saber se ela vai insistir nessa loucura correndo o risco de perder os filhos”, bradará Alberto.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

