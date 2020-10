Ex-Flamengo, Vinicius Souza aponta joia que dará alegrias aos rubro-negros: ‘Ele é muito complicado’

Garoto do Ninho e ‘xodó’ de Jorge Jesus, Vinicius Souza fez parte do elenco multicampeão do histórico Flamengo de 2019. Com pouco mais de um ano como profissional, o volante de 21 anos foi recentemente vendido ao Grupo City, e será apresentado no Lommel SK, da segunda divisão da Bélgica, nos próximos dias. O negócio pode render até R$ 26 milhões ao clube carioca.

Em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br, o jovem revelado nas categorias de base do Flamengo rasgou elogios ao trabalho do cube na busca por novos talentos. Entre outros, atletas como Vinicius Júnior, Lucas Paquetá, Reinier e Léo Duarte iniciaram sua trajetória no Ninho do Urubu e chegaram ao futebol europeu.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

“A Direção da base faz um trabalho excelente. Se pesquisarmos os resultados, podemos ver que o trabalho é muito bom. Eles ganharam quase tudo no ano passado. É aquele ditado: craque o Flamengo faz em casa. Os professores trabalham muito para que esses resultados aconteçam”, exaltou o volante.

Questionado sobre que nomes podem surgir da base e ‘destruir’ com a camisa do Flamengo, dando alegrias ao torcedor, Vinicius Souza destacou Yuri Cesar, atleta atualmente emprestado pelo time carioca ao Fortaleza, de Rogério Ceni.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“Ele é muito ‘complicado’. Sempre foi. Tem se destacado muito no Fortaleza. Desde sempre acompanho o Yuri. Sempre fomos bem grudados dentro e fora de campo. Espero que ele possa voltar ao Flamengo e continuar brilhando”, concluiu o jogador.

Com os meninos da base em alta e vindo de vitória sobre o Goiás, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, 15, (às 20h, de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O time comandado por Domènec Torrent ocupa atualmente a segunda posição na tabela, com 30 pontos, mesmo número que o líder Atlético-MG. O Galo, porém, tem uma partida a menos e uma vitória a mais na competição.