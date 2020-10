Ex-Liverpool assina com o Crystal Palace

A janela de transferências já fechou, mas o Crystal Palace anunciou um novo reforço. Trata-se do lateral-direito Nathaniel Clyne, ex-Liverpool. O jogador já estava treinando na equipe nas últimas semanas e agora assinou um vínculo. Em seu site oficial, o time londrino informou apenas que o contrato é de ”curta duração”.

Como não possuía contrato com clube algum, o jogador assinou com o Crystal Palace, sem problemas. Assim, Clyne, de 29 anos, retorna ao clube pelo qual foi revelado e disputou 137 jogos entre 2008 e 2012. De lá, rumou para o Southampton, antes de chegar ao Liverpool, em 2015.

– Sou um garoto de Londres, aqui é onde cresci. Estou de volta em casa e toda a minha família e amigos estão aqui. É surreal estar de volta, curtindo e, com sorte, posso apenas entre e aproveite meu futebol novamente – disse Clyne.

O lateral conviveu com lesões e não atuou na temporada passada. A última vez que o jogador entrou em campo foi no dia 12 de maio de 2019, quando defendia as cores do Bournemouth. O presidente do Crystal Palace, Steve Parish, comemorou o reforço.

– Nathaniel é um personagem fantástico de se ter ao redor desta equipe e estamos muito satisfeitos em garantir seus serviços para o próximo período. Ele é um profissional de primeira linha, assim como era quando o conheci, mais do que uma década atrás. Sua presença e experiência serão inestimáveis – disse o dirigente.