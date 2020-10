Ex-Liverpool lembra como quase contratou Cristiano Ronaldo por ‘pechincha’ e reação que teve ao vê-lo no Manchester United

No verão europeu de 2003, o Liverpool sorria por acreditar que tinha fechado a contratação de uma das maiores promessas do continente por uma “pechincha”: Cristiano Ronaldo, do Sporting, por 4 milhões de libras esterlinas (hoje, R$ 29 milhões).

Naquele momento, muitos sabiam que o Manchester United, a pedido de Alex Ferguson, estava atrás do atacante português. Assim como muitos sabem hoje que os Red Devils acabaram levando a melhor na queda de braço, pagando 12 milhões de libras esterlinas (hoje, R$ 87,1 milhões), três vezes mais do que o rival acreditava ter fechado.

A história que hoje entristece o Liverpool foi resgatada pelo ex-assistente técnico do clube, Phil Thompson, em entrevista ao site “The Athletic”, nesta quarta-feira (14).

“Ainda me lembro das palavras de Tony Henry [agente de Ronaldo naquele momento]”, disse Thompson. “Foi tudo muito descontraído. [Ele disse]: ‘São 4 milhões de libras esterlinas e podem ser pagos ao longo dos quatro anos do contrato’. Isso parecia muito razoável. Então perguntei sobre o salário e Tony me disse que era 1 milhão de libras esterlinas por ano, líquido’”.

A situação empolgou tanto que o treinador do Liverpool, Gerard Houllier, foi assistir alguns jogos de Cristiano Ronaldo pela seleção de Portugal sub-20 no Torneio de Toulon, já imaginando como seria comandar a jovem estrela.

Para surpresa geral, dias depois o Manchester United anunciou o atacante e pagando o triplo do que o Liverpool tinha fechado. O sentimento não foi apenas de surpresa, mas de raiva.

Em 2009, Nani e Cristiano Ronaldo comemoram título do Inglês pelo Manchester United Getty Images

“Na manhã de uma terça-feira, almoçávamos no campo de treinamento e surgiu na faixa amarela da Sky Sports: ‘United contratou Cristiano Ronaldo por 12,2 milhões de libras esterlinas’. Gerard e eu quase engasgamos com a comida. Gerard começou a pular, dizendo: ‘O que diabos aconteceu?’”, disse Thompson, ainda lamentando a mudança de rumo do português.

Mas o Liverpool não foi o único que lamentou. Dias atrás, Arsene Wenger revelou que o Arsenal já tinha um acordo para contar com o português meses antes do United fechar negócio.

“Tínhamos um acordo com o Sporting, mas o United escolheu o Carlos Queiroz como assistente técnico, e eles nos superaram rapidamente, levando o Ronaldo, mas basicamente tínhamos um acordo. Ele estava com a camisa do Arsenal, almocei com ele e a mãe dele no CT”, disse.