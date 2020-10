Ex-presidente da Uefa, Michel Platini, critica uso do VAR no futebol

O ex-jogador Michel Platini criticou o uso do VAR no futebol em entrevista para o “Festival dello Sport”, evento digital organizado pelo jornal “La Gazzetta dello Sport”. O francês afirmou que os erros são parte do jogo e que a introdução da tecnologia acabou com alguns problemas, mas criou novos outros.

– Sigo pensando que o VAR é uma má ideia. Não se ajusta a filosofia do futebol e temos que nos dar conta de que os erros fazem parte do jogo. Pode ter resolvido alguns problemas, mas criou outros. Se vamos usar para definir o impedimento, eu aceito, mas o resto é função do árbitro. Se estivesse na Uefa, faria todo o possível para evitar a introdução do VAR. O futebol é para humanos, não necessita televisão.

Michel Platini está inabilitado pelo Comitê de Ética da Fifa de exercer qualquer função no meio do futebol por haver recebido uma comissão de cerca de dois milhões de euros (R$ 13 milhões na cotação atual) como “bônus” pela posição que exercia no órgão máximo do esporte. O francês também já tinha sido presidente da Uefa.