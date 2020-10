Ex-Santos, Neilton reencontrará time que o revelou, agora como adversário

Revelado pelo Santos, o atacante Neilton reencontrará o seu primeiro clube como profissional, já que o seu atual clube, o Coritiba, recebe o Peixe, neste sábado (17), às 19h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira.

As duas equipes voltam a se enfrentar depois de três anos, já que o Coxa retornou a Série A nesta temporada. E o Alvinegro buscar vencer novamente no estádio do seu adversário depois de oito naos, já que a último triunfo santista no Alto da Glória foi em setembro de 2012, por 2 a 1, pela 25ª rodada do Brasileirão daquela temporada.

– Será uma partida especial pra mim pois tenho muito respeito pelo Santos. É meu clube formador, foi onde comecei a realizar o sonho de me tornar jogador de futebol. Me sinto grato pelos momentos que vivi vestindo a camisa do clube e pelas amizades que cultivei. Agora minha cabeça está totalmente no Coxa e vou fazer o possível para conseguir ajudar o time, nosso objetivo é sempre a vitória e vamos em busca dela – disse Neilton via assessoria.

Do lado santista, a busca é por reinicio, já que na última quarta-feira (14), o Peixe teve uma sequência de 12 jogos sem derrotas interrompida por um revés por 1 a 0 para o Atlético-GO, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Brasileiro. Enquanto os paranaenses, embora não viva um bom momento na competição nacional vem de moral alta após bater o Palmeiras, no Allianz Parque, na mesma quarta.