Ex-Santos, Serginho curte boa fase na China: “Momento muito bom”

Revelado nas categorias de base do Santos, Serginho segue em boa fase no futebol asiático. Depois de brilhar pelo Kashima Antlers, do Japão, o meia de 25 anos se destaca também pelo Changchun Yatai, da China.

Serginho fez dois gols e ainda deu uma assistência nas duas últimas partidas na China League One. No total, são dois gols e quatro assistências em nove jogos.

“Feliz por essa sequência de gols, ajudando também a equipe com os passes para gols. É um momento muito bom meu individual e de toda a equipe. Esperamos manter esse rendimento para buscarmos nossos objetivos”, diz Serginho, atleta que também passou por Vitória, Santo André e América-MG.

Serginho, ex-Santos

O objetivo de Serginho é conquistar o acesso à primeira divisão do futebol chinês.

“Nosso grande objetivo é o acesso e vim para o Changchun para conseguir isso junto com toda a equipe. Garantimos a classificação para a próxima fase e sabemos da nossa força. Então estamos confiantes, focados e pensando jogo a jogo para buscarmos o acesso”, afirmou.

O Changchun Yatai volta a campo nesta quarta-feira, em duelo com o Sichuan Jiuniu, às 8h (de Brasília).