Ex-top 10 do ranking da WTA, a espanhola Carla Navarro segue seu tratamento de quimioterapia e deu uma atualização aos fãs nesta sexta-feira. No começo do mês passado ela havia anunciado estar com linfona de Hodgkin, um câncer no sistema linfático.

“Progredindo nas sessões de terapia. Vamos dia a dia seguindo os conselhos médicos. Muito obrigada pelo carinho que me chega”, disse a tenista.