Marketing digital – Excesso faz mal?

Existe Excesso de Marketing Digital? Sabemos que o Marketing Digital é importante, bem como damos várias dicas de estratégias.

Todavia, já ouviu falar sobre excesso de marketing digital?

O básico das estratégias

Para elaborar suas estratégias de Marketing Digital, você deve ter em mente alguns itens. Certamente que em mente não quer dizer literal, esses itens precisam ser mapeados. Sendo assim, os itens básicos para montar seu marketing digital são:

Definição do seu público-alvo;

Mapeamento da Persona do seu negócio;

Objetivo das suas estratégias;

Necessidades que fazem jus ao seu marketing.

Um mesmo empreendimento pode ter várias estratégias simultâneas, sendo assim, pode usar várias estratégias ao mesmo tempo.

Objetivos em comum

Dentro do Marketing de Conteúdo pode buscar gerar leads, ao passo que deseje subir no ranqueamento do Google, por exemplo.

Seguindo as regras do SEO e gerando conteúdo relevante, atenderá essas duas necessidades.

Quando o Marketing Digital é excessivo?

No entanto, o marketing digital pode ser considerado excessivo quando o orgânico vira compulsório.

Estamos falando sobre algo que era muito natural dentro de suas ações, e de repente parece uma insistência para o cliente clicar, consumir e compartilhar.

Esse excesso afasta o cliente, visto que lembra aqueles vendedores que batem na porta e você finge que não está em casa.

Escolha do cliente

A obrigação do marketing é apresentar o valor da sua marca, mas a escolha sempre é do cliente.

Se o cliente sentir que está sendo coagido, ele vai correr da sua marca. É como se ele se sentisse lesado, enganado. No entanto, essa sensação dificilmente será desassociada da sua marca.

Regras são regras?

O excesso de preocupação com as regras são outro ponto de atenção. Sendo assim, atente-se as regras do SEO, mas não pense apenas no ranqueamento a qualquer custo.

Os meios são mais importantes que o fim nesse caso. Afinal, qual o valor de suas estratégias de marketing, se o cliente não gostar da sua entrega de conteúdo?

Para quem é seu Marketing Digital?

De nada adiante subir no ranqueamento se o seu conteúdo duvidar da inteligência do cliente.

Tenha em mente que todas as estratégias de Marketing Digital possuem um único objetivo em comum: Alcançar o cliente.

Sendo assim, cuidado com o excesso de estratégias se, por conseguinte perder a empatia.

Afinal, é para as pessoas que todo esse trabalho é feito!