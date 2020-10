Expansão “Snowy Escape”, de The Sims 4, te levará a um Japão congelado

Enquanto a nossa metade do mundo está esperando a chegada do verão, a outra está indo para o congelante inverno. Mesmo que o forte frio incomode muita gente, quem não gosta de brincar na neve? Além disso, se existe um lugar que fica maravilhoso quando a nevasca aperta, é o Japão!

Pensando nisso, os produtores de The Sims decidiram levar os jogadores para o outro lado do planeta a fim de experienciar um lugar gelado e lindo. Snowy Escape é a décima expansão do jogo e estará disponível em 13 de novembro para PC, Xbox One e PS4.

Um toque japonês no visual

Todo o design que o pacote de expansão traz é referente ao Japão, o que tira o jogador da “mesmice” do Ocidente para conhecer uma nova cultura. Estão disponíveis diversas roupas e itens de criação relacionados ao país.

São mais de 150 itens para você criar e estilizar suas construções que abrangem tanto a estética clássica, inspirada nos santuários xintoístas, quanto a estética moderna criada por grandes arquitetos como Arata Isozaki e Kazuyo Sejima.

E isso acaba afetando não só os visuais, mas também o comportamento dos personagens. Por exemplo, antes de entrar em casa, os Sims vão tirar seus sapatos e deixá-los do lado de fora, o que é culturalmente comum na sociedade nipônica.

Um pouco de relaxamento não faz mal a ninguém

Se você procura paz e tranquilidade, sozinho ou em grupo, novas opções estão disponíveis. Para quem é um lobo solitário, uma ida a casas de banho com águas termais pode ser uma boa alternativa para relaxar o corpo e a alma.

Já para quem prefere estar em grupo, é possível criar grupos de caminhada para andarem juntos até determinado lugar, como um santuário, ou reunir família e amigos para comer algo enquanto conversam.

Um momento especial para os diferentes tipos de jogadores!

Adrenalina à flor da pele

Agora, se você estiver procurando aventuras radicais e cheias de emoção, duas novidades vão te deixar eletrizado. A primeira são as descidas de montanhas por meio de esquis, snowboards e outros. Elas podem ser feitas sozinhas ou em grupo, mas a sensação vai ser a mesma para ambas.

A outra é para quem gosta de algo mais ligado à natureza, como escaladas. É possível chamar amigos ou se aventurar sozinho para chegar no topo de montanhas usando diversos equipamentos de proteção ou suas próprias mãos. Tudo vai depender da sua força de vontade de seguir até lá em cima.

…

Você poderá embarcar nessa aventura gelada, radical e relaxante com Snowy Escape, expansão de The Sims 4 que poderá ser adquirida para PS4, Xbox One e PC a partir do dia 13 de novembro.