Experiência para mudar a vida, vibra campeã Swiatek

A polonesa Iga Swiatek, 54ª do mundo, celebrou a façanha de ser a primeira da Polônia a ganhar um título de simples de Grand Slam com o troféu de Roland Garros deste sábado ao bater a americana Sofia Kenin, 6ª colocada, por 6/4 6/1.

“Estou muito orgulhosa de mim mesmo, fiz um ótimo trabalho nas últimas duas semanas. Não esperava ganhar este troféu, é algo incrível para mim, é uma daquelas experiências que muda a tua vida. Em algum momento senti que estava fazendo história, lembrei-me de (Agnieszka) Radwanska e de todas as coisas que ela conquistou em seu tempo por tantas temporadas. Provavelmente agora muitas pessoas tentam nos comparar, mas no momento eu tenho que me manter constante por muitos anos para ser considerada a melhor jogador da história da Polônia, tenho muito trabalho a fazer. Por enquanto, acho que aquele lugar ainda pertence a ela,” disse Swiatek se comparando com Radwanska que fez final de Wimbledon e foi número dois do mundo.

“Todo mundo fica um pouco estressado quando está jogando uma final de Grand Slam. Eu sei que a Sofia também estava um pouco nervosa, ela não é uma máquina. Era evidente que nós éramos, era de se esperar que nenhum mostrasse seu melhor tênis, não é fácil jogar sob pressão. Fiz tudo o que pude nas rodadas anteriores, com foco na tática e na técnica. Eu queria lidar com todas as expectativas, apenas jogar uma bola após a outra, independentemente de ganhar ou perder. O segredo foi manter minhas expectativas baixas ao longo do torneio. “

A tenista foi questionada sobre a melhor da Polônia na história: “É difícil comentar algo assim no momento, primeiro tenho que ir para casa ver o que está acontecendo lá. Alguma coisa já me ocorreu, tá sendo meio maluco (risos). Acho que, nesse sentido, não vou demorar muito para me acostumar com isso, não tenho nenhum problema em chamar a atenção, com as pessoas ao meu redor. Tudo isso vai ser bom para mim. Agradeço muito todo o apoio que recebi durante essas duas semanas, senti uma nação inteira nas minhas costas, um país inteiro que acreditou em mim. Estou feliz com tudo isso, estou orgulhoso ”.

A tenista apontou que o ponto de convergência foi a vitória nas oitavas sobre Simona Halep, vice-líder do ranking, perdendo apenas dois games: “Para mim, algo incrível foi vencer a Simona Halep, me fez pensar muito no torneio, foi como a grande conquista da minha carreira. Não tinha expectativas, mas sabia que seria muito difícil chegar à final, também não queria me estressar, apenas confiar nas minhas opções. Na final acabei gostando muito das minhas lutas, não importava se ganhasse ou perdesse, concentrei-me o tempo todo em não pensar nisso. Preferi focar em outras coisas, já que vencer partidas é só consequência e efeito de fazer bem o seu trabalho a cada minuto “.

“Sempre me imaginei levantando um Grand Slam, mas por outro lado, sabia que seria muito difícil. Agora estou aqui, sou campeã do Grand Slam e me sinto uma louca. Você sempre acredita nessas coisas, mas sabe que é muito trabalhoso fazer isso. Depois de jogar em alto nível por duas semanas, me vi preparada, a situação não me superou. Agora preciso me afastar uns dias e ver tudo com um pouco de perspectiva, de longe ”.

A tenista destacou ameditação como ponto chave para a virada: “Ver as cenas é muito útil. Costumo meditar, principalmente nos intervalos, sei que Bianca Andreescu também costuma meditar. Tento fazer isso, mas ainda não muito consistente. Alguns dias eu me lembro, mas no dia seguinte eu esqueço. Gostaria de ser mais regular. Tento usar minha psicologia durante os jogos, que me ajuda a dar o meu melhor nível na quadra. Seria preciso perguntar mais vezes qual é o papel da psicologia no esporte, na performance, ela realmente tem um papel indispensável. Percebo quando vou lá e me sinto pronta para enfrentar qualquer desafio, principalmente vejo a diferença quando não estou. É por isso que às vezes você ganha os torneios e outras vezes você perde na primeira rodada. Meu próximo objetivo é ser mais consistente e usar minhas habilidade em cada jogo”.