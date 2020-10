Fã da bola oval em festa: onze dias consecutivos de futebol americano em exibição no Brasil

O fã de futebol americano não tem do que reclamar. Desde sexta passada (9) jogos da modalidade estão sendo exibidos para o Brasil. Essa será a primeira vez no ano que isso acontece, e só foi possível por causa do surto de coronavírus no Tennessee Titans, que forçou a NFL a reagendar para última terça-feira (13), jogo da equipe diante do Buffalo Bills. Um dia normalmente sem jogos de futebol americano.

Na quarta-feira (14), o College Football foi a bola da vez para o público brasileiro. O movimento e disputado do duelo entre Coastal Carolina e Louisiana esteve à disposição através do serviço de streaming Watch ESPN. Em campo, vitória de Coastal Carolina, 30 a 27.

Nesta quinta-feira, sexta-feira e sábado, também terá partidas do College Football em exibição no Watch ESPN e também na ESPN2. Nesta quinta (15), Georgia State encara Arkansas State, às 20h30, no Watch ESPN. Na sexta (16), três partidas: Monmouth x Presbyterian, 16h; SMU x Tulane, 19h; e BYU x Houston, 22h30; todos com transmissão do serviço de streaming da ESPN.

No sábado (17), a maratona de partidas de futebol americano universitário é intensa, com 22 jogos programados para serem exibidos ao mercado brasileiro, começando às 13h e com último jogo agendado tendo início às 21h. O destaque fica por conta de Texas A&M x Mississippi State, às 16h, e North Carolina x Florida State, às 20h37, ambos com transmissão pela ESPN 2.

No domingo e segunda, é a vez do futebol americano profissional, com os jogos da NFL. São sete partidas programadas para serem exibidas nos canais Disney.

A maratona chega ao final apenas na terça-feira, com uma folga para os fãs da bola oval, sem partidas programadas para exibição. Completando assim, 11 dias ininterruptos com ao menos um jogo de futebol americano sendo exibido para o Brasil.