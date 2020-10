Fã de 65 anos de Red Dead Redemption 2 zerou o jogo mais de 30 vezes

Apesar de alguns jogadores tóxicos discordarem, é notório que os videogames estão cada vez mais democráticos e acessíveis a diferentes públicos. Como prova de que eles podem ser divertidos para todas as idades, um membro do Reddit chamado ApeWatcher decidiu mostrar o seu pai, um grande fã de Red Dead Redemption 2:

O senhor é tão fã do jogo que também faz questão de vestir roupas temáticasFonte: Reddit

No auge de seus 65 anos de idade, o senhor boa praça todo dia joga algumas horinhas do sandbox da Rockstar. O ritual é seguido com tanto rigor que ele já conseguiu terminar a história completa do jogo mais de 30 vezes!

Curiosamente, ele não gosta muito do modo multiplayer, e a diversão dele é realmente revisitar a trama várias vezes, já que ele adora caubóis. E você, já terminou o jogo ao menos uma vez no PC, Xbox One ou PlayStation 4? Qual é a sua opinião sobre ele? Comente a seguir!