Fã de Walking Dead, ator entra para a franquia e aponta fim da magia · .

Nicolas Cantu tinha apenas sete anos quando começou a acompanhar The Walking Dead. Dez anos depois, ele é um dos astros da nova série da franquia de mortos-vivos, World Beyond. Apesar de empolgado com a chance, ele admite que conhecer os bastidores da produção quebra um pouco da magia que sentia quando era um mero espectador.

“Só observar e estar aqui são coisas bem diferentes. Como público, você vê o produto pronto e fica imerso naquele universo. No estúdio, isso é verdade até certo ponto, mas depois do ‘corta’ você vê um zumbi bebendo água com um canudinho, descobre que o nome do cara por trás dos 15 quilos de maquiagem é Craig. Ele deixa de ser assustador, acaba um pouco com essa imersão, entende?”, desabafa ele ao ..

Na terceira atração baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman, Cantu vive Elton, um adolescente inteligente e analítico que viu o apocalipse zumbi acontecer quando era muito novo. “Depois disso, ele ficou na comunidade, cercado de muralhas e protegido dos horrores do mundo exterior. Mas seus pais passaram a vida estudando o mundo, e agora ele quer fazer o mesmo”, adianta o ator de 17 anos, o caçula de um elenco bastante jovem.

Para Cantu, o que vai separar World Beyond das outras duas atrações é justamente a jovialidade. “É uma perspectiva diferente. Walking Dead era a visão de Rick Grimes [Andrew Lincoln], Fear mostra o que aconteceu do outro lado dos Estados Unidos, na Califórnia. Agora, nós vamos abordar o que essas pessoas que foram protegidas boa parte da vida vão fazer quando estiverem lá fora. É mais assustador por isso, mais intenso!”, promete.

Ele, inclusive, vê na nova série a oportunidade de atrair um público mais novo, pois o que chamou sua atenção na Walking Dead original há uma década foi justamente Carl (Chandler Riggs), o filho pequeno dos protagonistas.

“World Beyond, de certa forma, é como a história de Carl novamente, mas multiplicada por um milhão, pois somos mais de um. É a primeira vez que vemos o apocalipse sob a visão de jovens, espero que as pessoas se identifiquem com os personagens como eu me identificava com Carl.”

Prodígio, Elton quer estudar a natureza do mundo

Ator medroso em série assustadora

Apesar de fã de The Walking Dead desde muito cedo (até demais para uma série tão sanguinolenta), Nicolas Cantu reconhece que não se dá bem com produções de terror. “Acho que estou na série certa, né?”, brinca ele, bem-humorado. “Não gosto de filmes do gênero, de entrar em mansões mal-assombradas. Fiz o labirinto de Walking Dead na Comic-Con e vou ter traumas sobre isso para o resto de minha vida (risos).”

Como ele faz para superar esse medo na hora de gravar? “Bem, quando você conhece os atores que fazem os mortos-vivos, quando você conversa com os Craigs desse mundo, tudo fica menos perigoso. Eles não estão tentando te assustar, a não ser quando as câmeras estão gravando. Não é como se eu estivesse almoçando, tranquilo, e um deles chegasse por trás e gritasse ‘bu’, sabe? Eu não duraria um dia aqui se isso acontecesse”, exagera.

No Brasil, The Walking Dead: World Beyond estreia no dia 5 no canal AMC. A primeira temporada terá dez episódios, e uma segunda leva com mais dez capítulos já foi confirmada antes mesmo da série entrar no ar. Confira o trailer: