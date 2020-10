Fábio Coentrão está próximo de voltar ao Rio Ave nesta janela

O lateral esquerdo Fábio Coentrão, com passagens de destaque pelo Benfica e Real Madrid, está próximo de voltar ao Rio Ave, último clube que vestiu a camisa na carreira, segundo a “Rádio Renascença”. O veterano passa por exames médicos e pode ser anunciado nas próximas horas após mais de um ano longe dos gramados.

Aos 32 anos, o português não pode terá a chance de disputar competições europeias após a eliminação do Rio Ave para o Milan na fase eliminatória da Liga Europa. Apesar disso, a segunda chance do atleta na carreira será na equipe em que sua vida profissional começou e em um plantel que deve brigar por vagas em competições europeias no país.

Em sua última temporada, Coentrão ficou marcado pelo excesso de lesões, mas ainda assim conseguiu contribuir com cinco assistências em 21 jogos do Campeonato Português. Ainda não há informações sobre o tempo de contrato que o lateral deve assinar.