Fábio pega o 31º pênalti no Cruzeiro e evita a derrota da Raposa. Veja o lance e a lista de defesas do goleiro

O goleiro Fábio evitou outra derrota do Cruzeiro ao pegar uma cobrança de pênalti do meia Renato Cajá, do Juventude, no empate por 0 a 0, pelo Brasileiro da Série B.

Foi a 31ª cobrança defendida pelo arqueiro, que já superou os 900 jogos com a camisa celeste. Veja a defesa abaixo e a lista de pênaltis defendidos por Fábio.

Confira a lista de pênaltis defendidos por Fábio em sua trajetória no Cruzeiro

Campeonato Brasileiro-Série B de 2020- Cobrança de Renato Cajá, do Juventude

Campeonato Mineiro de 2020- Cobrança de Yuri Almeida, do Boa Esporte

Campeonato Mineiro de 2020- Cobrança de Diogo, do Uberlândia

Campeonato Brasileiro de 2019 – Cobrança de Yago Pikachu, do Vasco

Copa do Brasil de 2019 – Cobrança de João Pedro, do Fluminense*

Campeonato Brasileiro de 2019 – Cobrança de Ricardo Bueno, do Ceará

Campeonato Brasileiro de 2018 – Cobrança de Luan, do Grêmio

Copa do Brasil de 2018 – Cobrança de Jean Mota, do Santos *

Copa do Brasil de 2018 – Cobrança de Rodrygo, do Santos *

Copa do Brasil de 2018 – Cobrança de Bruno Henrique, do Santos *

Copa do Brasil de 2017 – Cobrança de Diego, do Flamengo *

Copa do Brasil de 2017 – Cobrança de Luan, do Grêmio *

Copa do Brasil de 2016 – Cobrança de Diego Renan, do Vitória

Copa Libertadores de 2015 – Cobrança de Luís Fabiano, do São Paulo *

Copa Libertadores de 2015 – Cobrança de Lucão, do São Paulo *

Campeonato Brasileiro de 2013 – Cobrança de Fred, do Fluminense

Campeonato Brasileiro de 2012 – Cobrança de Ronaldinho Gaúcho, do Atlético-MG

Campeonato Brasileiro de 2012 – Cobrança de Luís Fabiano, do São Paulo

Campeonato Mineiro de 2012 – Cobrança de Fábio Júnior, do América-MG

Campeonato Brasileiro de 2011 – Cobrança de Luís Fabiano, do São Paulo

Copa Libertadores de 2011 – Cobrança de Medina, do Deportes Tolima-COL

Campeonato Brasileiro de 2010 – Cobrança de Bruno César, do Corinthians

Campeonato Brasileiro de 2010 – Cobrança de Renato Cajá, do Botafogo

Campeonato Mineiro de 2010 – Fábio fez duas defesas em cobranças de Thiago Pereira, contra a Caldense

Campeonato Brasileiro de 2009 – Cobrança de Ronaldo, do Corinthians

Campeonato Brasileiro de 2009 – Cobrança de Juan, do Flamengo

Torneio de Verão de 2009 – Cobrança de Sergio Blanco, do Nacional-URU

Campeonato Brasileiro de 2008 – Cobrança de Nilmar, do Internacional

Copa do Brasil de 2006 – Cobrança de Diego Marangon, do Nacional-AM

Campeonato Brasileiro de 2005 – Cobrança de Sandro, contra o Paraná

* Defesas em disputas por pênaltis