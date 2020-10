Fábio Santos se despede do Galo para confirmar acerto com o Corinthians

O lateral-esquerdo Fábio Santos esteve na Cidade do Galo para se despedir dos companheiros de time. O jogador, rescindiu contrato com o Atlético-MG e seu destino será o Corinthians.

Fábio, de 35 anos, tinha contrato com o time mineiro até o fim deste ano e a ida para o Timão será em busca de novas chances de jogar com frequência, já que com Sampaoli , o lateral estava tendo poucas chances.

Os colegas de Galo de Fábio Santos fizeram questão de falar com ele antes de deixar o CT atleticano, fazendo brincadeiras e mostrando coleguismo.

– Dá para ver o tamanho da resenha aqui (apontando para os colegas que o cercavam durante a entrevista para a TV Galo). Pelo menos vou me livrar desses moleques chatos, tanta onça que tem aqui (disse rindo). Não, que isso, eu que agradeço por esse período todo aqui. Realmente foi muito intenso e muito bacana – disse o lateral à TV Galo.

Fábio Santos estava no Atlético-MG desde 2016, vindo do sair do Cruz Azul, do México. Pelo Galo foram 216 jogos, com 20 gols marcados, sendo campeão mineiro em 2017 e 2020.