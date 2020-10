Facebook fecha acordo com FPF para transmitir jogos do Paulistão Feminino de 2020

O Facebook irá transmitir ao vivo as partidas do Paulistão Feminino de 2020, que começa no próximo sábado. A Federação Paulista de Futebol confirmou o acordo inédito, que também inclui uma série documental sobre o futebol feminino

Serão um total de 38 partidas exibidas no Facebook Watch, e a produção dos jogos será realizada pela FPF TV, canal da entidade, com uma equipe de cobertura com narradoras, comentaristas e repórteres inteiramente composta por mulheres.

A grande final do estadual acontece no dia 20 de dezembro, e até lá estão previstos bate-papos exclusivos com as atletas na plataforma para falar sobre o torneio.

Nesta quinta-feira, a FPF fará uma live no Facebook da entidade para apresentar de maneira oficial o projeto.