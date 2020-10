Facebook lança plataforma de streaming de games gratuita

Em sua faz primeira apresentação em games por streaming, o Facebook lançou sua plataforma de jogos com um catálogo limitado, mas gratuito para todos. Sem se comprometer em proporcionar altíssimas qualidades de transmissão — 4K, 60 quadros e baixíssimas latências — a rede social anexa a experiência ao app padrão e começa por títulos “pouco exigentes”.

É um dos primeiros passos da companhia neste mercado ainda em construção. Seguindo direções diferentes da concorrência — como o Amazon Luna, Google Stadia e Microsoft xCloud —, o Facebook busca criar uma experiência totalmente gratuita e que dispensa a aquisição de qualquer hardware específico para aproveitar. É abrir o app, escolher o jogo e aproveitar.

Jason Rubin, vice-presidente de jogos no Facebook, diz que a marca levará jogos totalmente gratuitos, mas que “estão adicionando jogos tolerantes a altas latências, pelo menos no começo”. Ademais, ele complementa que a plataforma não promete entregar transmissão de alta qualidade, com resolução 4K, 60 quadros por segundo, a um custo de US$ 6,99 mensais, tampouco oferecer um hardware especial; apenas a experiência simples de aproveitar um jogo.

Facebook/Divulgação

Para ele, adotar esses jogos abre o catálogo de experiências que o Facebook pode proporcionar. A rede social se tornou conhecida por alavancar games em Flash e logo depois a substituindo por HTML5, mas esses títulos se resumem a experiências simples, menores e que apelam para interações sociais entre contatos no Facebook.

Agregando novas possibilidades

Ainda que sejam significativamente maiores que jogos para navegadores, o streaming não substituirá os games do Facebook — pelo menos por enquanto. Títulos em HTML5 continuarão no catálogo da empresa e jogadores ainda poderão aproveitar as experiências sociais.

Facebook/Divulgação

“A plataforma permitirá que nossos 300 milhões de jogadores continuem jogando os jogos que gostam, mas acreditamos que eles migrarão e aproveitarão games mais complexos”, comenta o vice-presidente. Neste primeiro momento, os games incluídos são adaptações de títulos do Android, incluindo nomes como Asphalt 9, Mobile Legends: Adventure e PGA Tour.

A plataforma por streaming será disponibilizada por meio de atualização do app do Facebook (somente para Android) e será exclusivo dos Estados Unidos — mais especificamente, para o estado da Califórnia, Texas, Nordeste norte-americano e região Médio Atlântico. Não há detalhes sobre a expansão do serviço para outros países, tampouco para o Brasil.