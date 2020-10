Facebook Messenger ganha nova interface

Depois de mudar sua própria interface, o Facebook deu uma repaginada também no Messenger, seu aplicativo de mensagens instantâneas. As mudanças abrangem desde o logotipo (agora com uma paleta vibrante) até uma nova cor padrão, além de um pacote de novidades.

Segundo a empresa publicou em seu blog, “estamos lançando novos temas de chat, como “amor” e “tie-dye”, e reações personalizadas”. Outras novidades serão divulgadas ao longo deste e do próximo ano, como stickers de selfie e o modo de desaparecimento (as mensagens somem quando você sai do chat ou depois de serem visualizadas). Um dos recursos mais esperados deve ser o suporte a efeitos de realidade aumentada de terceiros, a ser liberado a partir de 2021.

“O novo visual reflete uma mudança para o futuro das mensagens – uma maneira mais dinâmica, divertida e integrada de sair com suas pessoas favoritas, em seus aplicativos e dispositivos favoritos”, disse a empresa.

Unificação de contatos

“O Messenger também estará, em breve, no Oculus [o headsets de realidade virtual do facebook] para que você possa estar com suas pessoas favoritas onde quer que esteja”, escreveu o vice-presidente do Messenger, Stan Chudnovsky, em comunicado.

Um dos recursos que devem estar disponíveis em breve é a possibilidade de usuários do Instagram mandarem mensagens para seus contados no Facebook, além de stickers personalizados, via selfies.Fonte: Facebook/Divulgação

Alguns recursos chegarão primeiro para usuários da plataforma na América do Norte, como a comunicação dos chats entre aplicativos para usuários do Instagram. Com a novidade, através do Messenger usuários do Facebook poderão entrar em contato com seus contatos no Instagram (e vice-versa), mesmo que ambos tenham contas apenas em uma das duas redes sociais.

A atualização não vai unir as contas do usuário em uma só, apenas permitirá que os dois aplicativos usem a mesma lista de contatos – ainda será possível enviar e receber mensagens separadamente, nas duas plataformas digitais. A atualização vai permitir também encaminhar mensagens, adicionar reações e ativar o recurso para programar o apagamento das conversas automaticamente.