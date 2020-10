Fácil, extremamente fácil… Cardinals passeiam em Nova Jersey e impõem nova derrota aos Jets

Como era esperado, Adam Gase e os Jets estão se esforçando muito para seguirem zerados na temporada da NFL. Neste domingo, a franquia de Nova York jogou em casa, no MetLife Stadium, e foi trucidada pelo Arizona Cardinals por 30 a 10. Os Cards vinham de duas derrotas dolorosas, mas tudo que você quer na vida é topar com um rival como os Jets para se reabilitar.

Pela primeira vez desde 1996, os Jets estão com uma campanha de 0-5 e são virtualmente o pior time da liga. Em todos os jogos desta temporada, o time foi derrotado por múltiplas posses de bola. Foi também a sétima derrota do time em sete jogos sem a presença do quarterback Sam Darnold. O time marcou 17 pontos apenas uma vez em 2020, enquanto a defesa vem permitindo 27 pontos ou mais em todos os jogos. Para completar as péssimas estatísticas, o time tem mais derrotas combinadas neste momento do que todo os times na NFC West.

Sem nada a ver com isso, os Cardinals voltaram aos trilhos. O time agora tem três vitórias e duas derrotas. Com 380 jardas passadas, 27 de 37 passes completos, um TD corrido e outro por conexão, além de uma interceptação, Kyler Murray foi um dos nomes da partida. O quarterback de Arizona se tornou ainda o terceiro jogador na história da NFL com cinco ou mais passes para TD e mais cinco ou mais TDs corridos nos primeiros cinco jogos de uma temporada.

Sem Sam Darnold, Joe Flacco lançou para 195 jardas, com 19 de 33 passes conectados e um TD. As duas equipes voltam a campo no próximo domingo. Os Jets vão encarar os Dolphins, rivais de divisão, em Miami, às 17h05 (de Brasília). O jogo foi um dos adiantados pela NFL, já que aconteceria inicialmente apenas na semana 10. Já o Arizona Cardinals encara o Dallas Cowboys no Monday Night Football, dia 19 de outubro, às 21h15 (de Brasília).