Facundo Pellistri se diz rápido e que gosta de jogar com a bola nos pés

Em entrevista ao site oficial do Manchester United, o recém-contratado Facundo Pellistri falou pela primeira vez como jogador dos Red Devils e explicou sobre suas principais características e o que os torcedores podem esperar. O jovem uruguaio de 18 anos já foi elogiado por Cavani, compatriota e companheiro de clube.

– Eu estou muito animado por jogar no Manchester United, pois é um dos maiores clubes da história. Eu sou um jogador rápido, que gosta de ter a bola e dar assistências aos meus companheiros. Estou animado para me conectar e aprender com jogadores como Rashford, Martial e Greenwood.

O meio-campista assinou foi contratado no último dia da janela e o Manchester United pagou 10 milhões de libras (R$ 72 milhões) ao Peñarol pelo atleta. O contrato assinado vale por cinco temporadas e ainda não há expectativa para que o jogador debute com a camisa dos Red Devils na Premier League.