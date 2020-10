Fagner Matias pede mais veículos para transporte de estudantes universitários

A Universidade Federal de Alagoas deve retomar as aulas presenciais, seguindo as devidas medidas de prevenção contra a Covid-19. E para evitar o contágio pelo novo coronavírus, os cuidados também precisam ocorrer no transporte dos estudantes.

Para minimizar os riscos de contaminação, o Vereador Fagner Matias requer da Prefeitura de Penedo o aumento da quantidade de veículos que levam estudantes para a Ufal Arapiraca.

O pleito diminui a lotação nos veículos, inclusive por que há disponibilidade de mais ônibus ‘amarelinho’ na estrutura do governo por motivo da suspensão das aulas presenciais na rede pública municipal.

Fagner Matias também solicitou da Prefeitura de Penedo informações sobre o destino do material retirado da quadra coberta da escola situada na comunidade rural Santa Margarida, acrescentando a necessidade de recolocação da cobertura.

Assessoria Câmara de Penedo \ Fernando Vinícius