‘Falando sobre isso com Braz e Spindel’

O Flamengo empatou nesta quinta-feira (15 de outubro) por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no Maracanã, e perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro.

Diante da maratona de jogos, o clube carioca foi a campo com um time bastante modificado. Nomes como Gerson e Bruno Henrique começaram a partida no banco de reservas para serem poupados.

Com um fluxo de duas partidas a cada três dias, o Flamengo tem se voltado para utilização de muitos jogadores da base.

Em entrevista coletiva após o confronto, o técnico Domènec Torrent revelou estar observando para o futuro dois nomes revelados no Rubro-Negro e que estão emprestados a outras equipes.

“Estou assistindo aos jogos de Fortaleza onde está jogando o Yuri, o Hugo Moura (que está no Coritiba). Estamos falando sobre isso com Braz, Spindel, mas temos que focar em recuperar os jogadores, jogar com os atletas da base”, disse o técnico espanhol.

Com o empate, o Flamengo se mantém no 3º lugar do Brasileirão, com 31 pontos conquistados. O clube da Gávea está empatado com Internacional e Atlético-MG em número de pontos, mas fica atrás pelos critérios de desempate.

No próximo domingo (18), os comandados por Dome vão até São Paulo enfrentar o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena.