Falha do Governo atrasa benefício de até R$1.813 a 237 mil trabalhadores; veja o que fazer

O pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (auxílio BEm) sofreu atrasos por conta de um problema de processamento de dados do governo federal. O valor deveria ser depositado entre os dias 27 e 29 de outubro.

De acordo com dados da Dataprev, empresa pública responsável pelo processamento, a previsão é de que o pagamento seja efetuado até a próxima sexta-feira, dia 30 de outubro.

O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores que apresentarem redução de jornada de trabalho e de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho em função da crise causada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19.

O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda se destina ao trabalhador que, em função da crise causada pela pandemia do Coronavírus, se enquadre em uma das seguintes situações:

1. Redução da jornada de trabalho e do salário;

2. Suspensão temporária do contrato de trabalho.

Segundo informações da Dataprev, foi identificado no último dia 26 de outubro um problema no processamento de um dos lotes de cadastros, após a implementação de uma nova rotina no sistema da empresa.

A falha afetou 236.780 trabalhadores, 2,4% do total de beneficiários, chegando ao valor de R$ 191,9 milhões.

Benefício paga até R$1.813,03

O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que prorroga até dezembro o programa que permite empresas a reduzirem proporcionalmente, ou suspenderem, a jornada e o salário dos empregados.

O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEM) foi criado durante durante a pandemia do novo coronavírus e foi instituído com uma medida provisória em abril. O benefício emergencial já havia passado por duas prorrogações.