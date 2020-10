Fall Guys: skin de Godzilla, Rei dos Monstros, chega em novembro

A Mediatonic, através de uma parceria com a produtora e distribuidora de filmes japonesa Toho Co. Ltd, anunciou que irá lançar uma skin exclusiva para Fall Guys de Godzilla, o Rei dos Monstros. A nova roupa do multiplayer estará disponível no dia 3 de novembro, na mesma data que irá ocorrer a transmissão online do Godzilla Festival, um dos eventos de kaijus mais celebrados do ano. Confira a seguir:

? KAIJU WARNING ? https://t.co/KOvbHM9lPr — Mediatonic (Fall Guys is OUT NOW!) (@Mediatonic) October 27, 2020

Segundo a desenvolvedora, a skin completa do enorme dragão será lançada em duas partes, assim como ocorreu com a de Sonic e Gris, com a roupa superior e inferior custando 5 coroas cada e, juntas, formando o conjunto completo.

A skin de Godzilla faz referência a sua primeira aparição, quando foi introduzido no filme Gojira, de 1954. Na novidade de Fall Guys, o monstro gigante aparece segurando um carro em sua mão direita, lembrando dos rastros de destruição que deixou por décadas no território japonês.

Fall Guys está disponível para PlayStation 4 e PC.