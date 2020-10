Família de Ruy fica horrorizada com paternidade de Ritinha · .

A lenda de que Ritinha (Isis Valverde) é filha de boto saiu da cidade de Parazinho e vai parar no Rio de Janeiro em A Força do Querer. Marilda (Dandara Mariana) vai causar espanto na família de Ruy (Fiuk) ao revelar que a identidade do pai da “sereia” da novela das nove é um peixe. As cenas irão ao ar em 15 de outubro.

A essa altura da trama de Gloria Perez, Ruy e Ritinha já terão se casado e embarcado em uma romântica viagem de lua de mel. Para não ficar desemparada, a amiga da gestante ficará hospedada no apartamento luxuoso da família do playboy.

“Você sabe o nome do pai da Ritinha, por favor?”, perguntará Eugênio (Dan Stulbach), em uma das conversas com Marilda. Inocente, a personagem de Dandara Mariana retrucará: “Que eu tô sabendo é o boto”.

Confuso, o advogado entenderá que boto é o sobrenome do homem que engravidou Edinalva (Zezé Polessa), mas a moradora de Parazinho será enfática ao falar que o peixe é o pai de Ritinha. “Edinalva um dia se perdeu com ele”, relembrará a jovem.

“Que conversa é essa, menina?”, questionará Zu (Cláudia Mello), sem acreditar na conversa da garota. Eugênio acalmará os ânimos da duas e sairá fingindo acreditar na história da nortista.

Joyce (Maria Fernanda Cândido) ficará pensativa

Insanidade?

Ainda sem acreditar no papo de pescador de Marilda, o pai de Ivana (Carol Duarte) contará sua descoberta para Joyce (Maria Fernanda Cândido). “Mas o que é isso? Delírio?”, responderá a dondona, perplexa.

“Acho que essa Marilda tem algum problema mental. Eu não prestei atenção, você viu alguma coisa de estranha nela?”, concluirá o advogado, sem saber que a lenda do boto ser pai de Ritinha é famosa em Parazinho.

Com medo da história, a tia de Simone (Juliana Paiva) ficará receosa até de abrigar Marilda debaixo de seu teto. Ela alegará que a personagem de Dandara Mariana possa ter algum surto psicótico no apartamento da família e que alguém que fala isso não está bem.

O alvo de Irene (Débora Falabella) interromperá os planos da mulher e reforçará que eles devem esperar Ruy voltar da lua de mel para tirar a história a limpo. “Se não bastasse a nora que você me impingiu, temos uma louca também para administrar”, alfinetará a dondonca, ironicamente.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

