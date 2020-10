Far Cry 6 e Rainbow Six Quarantine são adiados para depois de março de 2021

Hoje (29), a Ubisoft publicou seus resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal 2020-21 (de 1 de abril de 2020 a 30 de junho de 2021). E com isso veio uma má notícia para os fãs, o lançamento de Far Cry 6 e Rainbow Six Quarantine foi adiado para entre abril de 2021 a março de 2022, devido ao impacto do coronavírus.

Far Cry 6, o novo game da franquia que contará com Giancarlo Esposito (Gus de Breaking Bad) no papel do ditador Anton Castillo, tinha data de lançamento para 18 de fevereiro de 2021, enquanto o Quarantine chegaria no começo de 2021 também.

Infelizmente a Ubisoft ainda não lançou a nova data exata de lançamento dos games, então o jeito é esperar mais detalhes no futuro.

E aí, o que vocês acharam da notícia? Contem para nós na seção de comentários.