Faro invade A Fazenda 12, e Stéfani se irrita ao ser chamada de ‘encrenqueira’ · .

Rodrigo Faro invadiu A Fazenda 12 para mais uma gravação de seu programa. No entanto, a participação de Rodrigo Moraes no dominical estressou Stéfani Bays e outras peoas confinadas. Na dinâmica, o ex-peão disse que a morena é “encrenqueira”, título que não a agradou e fez com que ela prometesse arrumar confusão nos próximos dias.

Durante a gravação do Hora do Faro, a transmissão 24 horas do reality é tradicionalmente cortada no PlayPlus. Mas, assim que ela foi retomada, Stéfani disse: “Agora eu vou arrumar encrenca porque tô puta, virei a noite limpando essa casa”.

A peoa foi até o quarto e avisou os colegas de confinamento sobre sua nova atitude no jogo, mas a câmera logo foi alterada e não foi possível acompanhar o comunicado na íntegra. Na companhia de Raissa Barbosa e MC Mirella, a ex-MTV seguiu com as críticas ao ex-peão, enquanto a funkeira reclamou do título de “preguiçosa”.

“Eu não te acho preguiçosa”, afirmou Stéfani para a colega. “Eu também não me acho preguiçosa. A única coisa é que eu estava dormindo demais, até a Jojo [Todynho] falou. Mas assim, preguiçosa, de não fazer as coisas? Não, isso aí já é demais”, desabafou Mirella. “Ah gente, mas é o Rodrigo. Quem se importa? É o terceiro eliminado. Caguei, tô nem aí.”

Em seguida, elas aproveitaram para brincar com os adjetivos dados pelo ator. Mirella reclamou do cheiro de uma sacola de remédios no quarto e Stéfani comentou: “Então taca fora, deixa de ser preguiçosa”.

raissa: “esse quarto tá com cheiro de remédio”

mirella: “eu acho que é essa sacola aqui ó..”

stefani: “então taca fora, Mirella! DEIXA DE SER PREGUIÇOSA” pic.twitter.com/xXvbj0XuV7

