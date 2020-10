Fãs compram briga na web · .

O nome de Luísa Sonza foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (13). A cantora teve a sua separação de Whindersson Nunes comparada à de Gusttavo Lima e Andressa Suita. Ela foi crucificada na web ao anunciar o rompimento com o humorista, enquanto o sertanejo foi defendido por alguns fãs.

“Esperando aqui a galera que infernizou tanto a Luísa Sonza dizendo ter deixado o Whindersson para ficar com o Vitão fazer o mesmo com o Gusttavo Lima. Porque é óbvio que ele deixou a Andressa por já estar com outra. Ninguém acaba um casamento assim, do dia para a noite, como ele fez”, escreveu a administradora do perfil Ally Sants.

“Se fosse a Luísa Sonza seria chifre, e ela seria chamada de vadia, como ocorreu. Mas como é o Gusttavo Lima, ‘parem de julgar, quem conhece ele sabe'”, disparou a internauta Let. “Por favor, se revoltem com Gusttavo Lima o mesmo tanto que se revoltaram com a Luísa Sonza”, pediu Laura Martins.

A revolta começou depois que a ex do cantor revelou que ele terminou o casamento no meio da madrugada, sem dar nenhum indício.

“Assim como foi para vocês, para mim também foi um choque. Até domingo passado [4], estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como eu postei aqui para vocês, quem me acompanha sabe. E na madrugada de domingo para segunda [5] eu fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal”, disse Andressa em relato no Instagram.

“Imagina se fosse a Luísa Sonza acordando o Whindersson de madrugada para terminar o relacionamento assim. Do jeito que ela já é atacada, nem imagino como seria”, acrescentou a seguidora Valéria Bastos.

Gusttavo Lima e Andressa Suita anunciaram a separação há quatro dias. Os dois ficaram casados durante cinco anos, e têm dois filhos, Gabriel e Samuel, de três e dois anos, respectivamente.

Confira a repercussão abaixo:

agora eu quero ver todo mundo enchendo o saco do gusttavo lima igual fizeram com a luísa sonza

— rabelo (@juraabelo) October 13, 2020

Imagina se fosse a luisa sonza acordando o whindersson de madrugada pra terminar o relacionamento assim, do jeito que ela já é atacada nem imagino como seria

— v. (@ValeriaBastos_) October 13, 2020

Esperando os caras que foram jogar hate em cima da Luisa Sonza ir fazer o mesmo com o mascote hétero deles, vulgo Gusttavo Lima . Ou vão apoiar suas atitudes por ele ser homem ?

— Gabriel Marttine 💛 (@gabmarttine) October 13, 2020

Cada a galera do cancelamento pra cancelar o Gustavo Lima igual fizeram com a Luísa Sonza??? Ata, ele é homem né???

— Ana Carol (@_Anacarol0) October 13, 2020

Se fossem a Luisa Sonza seria chifre, e ela seria chamada de vadia, como ocorreu. Mas como é o Gusttavo Lima.. PAREM DE JULGAR, QUEM CONHECE ELE SABE.. 😡😭😢😳😳😢😭

— let (@letopzeira) October 13, 2020

pf se revoltem com gusttavo lima o mesmo tanto que se revoltaram com a luísa sonza

— lau🌶️ (@laumartins5) October 13, 2020