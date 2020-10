Fatman: Mel Gibson vive um Papai Noel improvável no 1º trailer

A produtora indepente Saban Films divulgou hoje (7) o primeiro trailer de Fatman, comédia natalina protagonizada por Mel Gibson. No vídeo, o ator assume o manto do Papai Noel, mas precisa lidar com a frustração de ter sido esquecido pelo mundo, ao mesmo tempo que foge de um assassino de aluguel. Confira a prévia.

Com direção e roteiro dos irmãos Eshom e Ian Nelms (ambos de Small Town Crime), o filme é uma paródia aos clássicos natalinos, e pretende apresentar o “bom velhinho” de uma maneira bastante inusitada. Armado até os dentes, o polêmico parece ser a última pessoa que poderia assumir o personagem, mas que com essa proposta pareceu funcionar bem.

Além de Gibson, o elenco do filme conta ainda com Walton Goggins (Homem-Formiga e a Vespa), como o assassino de aluguel e Marianne Jean-Baptiste, indicada ao Oscar de 1997 por Segredos e Mentiras.

Fatman será lançado em algumas plataformas On Demand no dia 17 de novembro. O filme também chega em alguns cinemas dos EUA um pouco antes, no dia 13 de novembro.